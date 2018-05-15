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Российские сардельки оказались несъедобными
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Российские сардельки оказались несъедобными 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Некоммерческая организация «Росконтроль» проверила «Докторские» сардельки пяти брендов. По результатам экспертизы все они были занесены в «черный список» за несоответствие маркировке, требованиям безопасности и плохой вкус и запах. Об этом говорится в результатах исследования, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Специалисты проверили товары брендов «Микоян», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Дымов» и «Ближние горки» — все они, по данным производителя, сделаны из свинины или свинины и говядины. Однако, как выяснилось в ходе исследования, в сардельках содержатся крахмал и курица вместо заявленного мяса.
Так, в сардельках «Микоян», «Рублевский» и «Мясной дом Бородина» нашли большое количество мяса птицы.
«Причем в сардельки "Микоян" добавили мясо птицы механической обвалки, о чем свидетельствует присутствие частиц костной ткани и хрящей, такое сырье имеет крайне низкую пищевую ценность», — говорится в исследовании.
В этих сардельках был также обнаружен крахмал.
В продукте под брендом «Ближние горки» нашли соевую муку вместо указанного в составе соевого белка. Также у продукта зафиксирован посторонний запах и привкус окисленного жира. В сардельках «Дымов» специалисты обнаружили опасные анаэробные бактерии — таким образом, этот товар не соответствует требования безопасности. Исследователи отметили, что проверенные в рамках исследования образцы сарделек могут разочаровать покупателей «и качеством, и вкусом этих продуктов».
Ранее «Росконтроль» проводил исследование семи наиболее популярных у россиян марок пельменей. В продуктах бренда «От Ильиной» и «ЛожкаревЪ» сальмонеллы, в образце «Ближние горки» — листерии, а в продукции марки «У Палыча» — сразу обе бактерии.
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