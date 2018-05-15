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Красноярская «Крепость» должна «Тойота Банку» 100 миллионов рублей
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Красноярская «Крепость» должна «Тойота Банку» 100 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Задолженность красноярской группы компаний «Крепость», бывшего официального дилера Toyota, перед «Тойота Банком» превышает 100 млн рублей. Об этом сообщают dela.ru со ссылкой на банк.
В залоге у банка по кредитам, взятым компанией, находятся 42 автомобиля. ПТС на них будут переданы после полного погашения задолженности.
В «Тойота Банке» сообщили, что кредиты «Крепости» предоставлялись с 2008 года под залог кредитуемых автомобилей. Весной этого года в связи с многократными нарушениями кредитного договора со стороны компании выдача займов была прекращена.
Напомним, в апреле стало известно о расторжении контракта японским концерном «Тойота Мотор» с ГК «Крепость», дилером по Красноярскому краю и Хакасии. Причиной было названо неисполнение дилером взятых обязательств.
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