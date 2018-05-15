Красноярская «Крепость» должна «Тойота Банку» 100 миллионов рублей 

Задолженность красноярской группы компаний «Крепость», бывшего официального дилера Toyota, перед «Тойота Банком» превышает 100 млн рублей. Об этом сообщают dela.ru со ссылкой на банк.
В залоге у банка по кредитам, взятым компанией, находятся 42 автомобиля. ПТС на них будут переданы после полного погашения задолженности.
В «Тойота Банке» сообщили, что кредиты «Крепости» предоставлялись с 2008 года под залог кредитуемых автомобилей. Весной этого года в связи с многократными нарушениями кредитного договора со стороны компании выдача займов была прекращена.
Напомним, в апреле стало известно о расторжении контракта японским концерном «Тойота Мотор» с ГК «Крепость», дилером по Красноярскому краю и Хакасии. Причиной было названо неисполнение дилером взятых обязательств.