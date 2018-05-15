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Доллар поможет укрепиться рублю
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Доллар поможет укрепиться рублю 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— На этой неделе начинается налоговый период, и Минфин возобновит покупки валюты. До 8 июня ведомство планирует потратить на это 323 миллиарда рублей из дополнительных нефтегазовых доходов.
Но налоговый период и покупки Минфина в некоторой степени компенсируют друг друга — возрастание доходов увеличивает и предложение долларов экспортерами для продажи на уплату налогов.
Поэтому на курс рубля к доллару и евро эти факторы не окажут существенного влияния. Главным фактором влияния на рубль останется курс доллара на мировом финансовом рынке, где «американец» понемногу ослабевает к основным валютам. Ослабление доллара поднимает сырьевые цены и способствует возврату аппетита к рисковым активам и развивающимся рынкам.
Сегодня в США выйдут данные по розничным продажам и, если они будут хуже ожиданий, это будет способствовать дальнейшему ослаблению доллара к основным валютам. Пара EUR/USD, если преодолеет уровень 1,20, то, скорее всего, продолжит движение к 1,22 доллара за евро. Но если ослабление доллара продолжится, то рубль сможет укрепиться ниже 61 рубля за доллар до конца недели. В ближайшие дни движения в парах USD/RUB и EUR/RUB будут незначительными. Ожидаем, что уровень 61 рубль за доллар во вторник вниз пройден не будет и пара USD/RUB продолжит торговаться в диапазоне 61,20-61,80.
В паре EUR/RUB диапазон изменения 73,40-74,20 рубля за евро. Но при продолжении ослабления доллара постепенное укрепление рубля продолжится. И к концу недели мы сможем увидеть уровни 60,20-61 рубль за доллар, но евро останется на уровнях 73,0-74,20 рубля.
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