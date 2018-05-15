В первом квартале этого года DP DHL Group зафиксировала снижение доходов, однако благоприятный рост объёмов экспедирования грузов продолжается

Группа Deutsche Post DHL (DP-DHL) зафиксировала небольшое снижение доходов в первом квартале 2018 года до 14,7 миллиардов евро по сравнению с результатом в 14,9 млрд евро в предыдущем году, в основном из-за негативных валютных эффектов и продажи британской дочерней компании Williams Lea Tag, занимающейся цепочками поставок, пишет AVIAV.

На органической основе — после корректировки на валютные и нарративные практики рынка — DP-DHL увеличила доход группы в первом квартале на 6,4 проц. Операционная прибыль (EBIT) выросла на 2,3 проц. до 905 млн евро.

Подразделения, занимающиеся глобальным экспедированием и грузоперевозками, продолжили восстанавливаться в первом квартале. Выручка увеличилась на 1,3 проц. до 3,6 млрд евро, с учетом негативных валютных эффектов улучшение составило целых 7,2 проц.

Как сказал представитель DP-DHL: «Подразделению все чаще удавалось передавать своим клиентам более высокие рыночные ставки для грузовых перевозок. В то же время, дополнительные меры, введенные для повышения прибыльности, доказывают свою эффективность. Таким образом, доход подразделения в EBIT увеличился на 75 проц. до 70 млн евро».

Доход в подразделении, занимающемся почтой, электронной коммерцией и обработкой посылок увеличился на 1,7 проц. до 4,6 млрд евро в первом квартале. Положительные результаты деятельности отдела в основном объясняются ростом выручки в подразделении электронной торговли и посылок.

В первом квартале подразделение по экспресс-отправлениям в очередной раз продолжило регистрировать очень хорошие показатели доходов и прибыли, которые поддерживались в течение нескольких лет », — сказал DP-DHL.

Экспресс-выручка выросла на 4,9 проц. по сравнению с предыдущим годом и составила 3,8 млрд евро. С учетом валютных эффектов рост составил 13,2 проц. Этот результат снова был обусловлен значительным ростом международного бизнеса, связанного с бизнесом по доставке в определенное время (TDI), где ежедневные объемы выросли на 9,6 проц. по сравнению с предыдущим периодом.

В первом квартале выручка подразделения цепочки поставок составила 3,1 млрд евро, по сравнению с 3,5 млрд евро за тот же период 2017 года. Помимо отрицательных валютных эффектов снижение выручки в основном отражает продажу британской дочерней компании Williams Lea Tag в четвертом квартале 2017 года.

С учетом корректировки на эти факторы выручка подразделения увеличилась на 3,8 проц. Операционная прибыль снизилась до 55 млн евро (в 2017: 99 млн евро). Снижение, наблюдаемое здесь, также в значительной степени объясняется разовыми последствиями.

В дополнение к «деконсолидации» Williams Lea Tag операционная прибыль отражает негативные разовые эффекты в размере 50 миллионов евро от клиентских контрактов.

Фрэнк Аппель, исполнительный директор DP-DHL Group, сказал: «В целом, у нас было хорошее начало года, хотя в течение оставшейся части года у нас еще впереди много работы. Глобальная электронная коммерция продолжает расти, а это означает, что самый важный фактор роста для наших предприятий по-прежнему остается нетронутым. Мы по-прежнему уверены, что достигнем наших амбициозных целей на 2018 год и последующий период».