Swissport получает частичное погашение кредита в размере 100 миллионов долларов от родительской компании HNA

Компания Swissport получила ещё один платёж в 100 миллионов долларов (83 миллиона евро) на погашение аффилированного кредита наземного обработчика своей материнской компании, китайской HNA Group, и согласилась на «временный период правовой защиты» в течение пяти месяцев на время сбора инкассированного остатка, сообщает информационный портал AVIAV.

Выплаты частично компенсируются обязательствами HNA Group по непогашенному аффилированному кредиту в размере 360 млн евро, выплаченному Swissport, который должен был быть полностью погашен неделю назад (7 мая 2018 года).

В январе этого года Swissport получила частичное погашение партнерского кредита от HNA Group в размере 52 млн евро.

Swissport согласилась «отложить взыскание на пятимесячный период правовой защиты для получения остатка по аффилированному кредиту». Swissport продолжает получать рыночную процентную ставку по остаточной сумме.

Компания Swissport, которая в начале прошлого месяца (апрель) отложила свои планы по первичному публичному размещению (IPO) на швейцарской бирже SIX, получила оплату за отсрочку в размере 150 000 евро, включенную в платеж в размере 100 миллионов долларов.

В сегодняшнем заявлении Swissport говорится, что компания будет использовать средства от погашения для предоплаты части своих собственных существующих займов, «уменьшая свою чистую долговую позицию и значительно улучшая коэффициент кредитного плеча».

Представитель Swissport добавил: «С учётом этого взноса непогашенный остаток аффилированного кредита будет сокращен до примерно 286 миллионов евро».

Swissport использует средства от погашения HNA Group для предоплаты частичной процентной ставки по существующим срочным займам, включая часть срочных кредитов, которые были использованы для частичного финансирования приобретения австралийской компании по наземному обслуживанию Aerocare.

Приобретение Aerocare было успешно завершено в марте этого года, укрепив рыночные позиции Swissport, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где компания видит «привлекательные перспективы».

Кристиан Гузеке, финансовый директор группы Swissport International, сказал: «В соответствии с нашим среднесрочным финансовым планом, всего через два месяца после успешного завершения нашего стратегического приобретения Aerocare мы можем сделать первую предоплату по существующим срочным кредитам Swissport. Это значительно снижает нашу чистую задолженность ».

С частичным погашением от HNA Group чистое кредитное плечо Swissport улучшится примерно с 5,37x до 5,04x по состоянию на конец марта 2018 года.