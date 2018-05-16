Ещё
ЦБ РФ планирует использовать метод тайного покупателя для проверки качества работы банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ РФ планирует использовать метод тайного покупателя для проверки качества работы банков 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом на встрече с представителями российских банков сообщил руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ Михаил Мамута.
«Мы намерены использовать метод тайного покупателя, но это не контрольная закупка, а проверка преддоговорной стадии соглашения. Наши сотрудники будут приходить в банк как потенциальные клиенты и будут оценивать, как объясняются сотрудниками банков финансовые услуги», — сказал М. Мамута.
Он отметил, что сегодня эта проблема достаточно актуальна, когда продавец, а в данном случае банк, не объясняет покупателю, что он покупает, то есть не уведомляет о рисках. «С такими недобросовестными практиками надо бороться», — уточнил М. Мамута.
Агентство «Москва»: последние новости
Объем выдачи ипотеки в Московском регионе вырос почти в два раза в январе-марте - до 121,5 млрд руб. Сотрудников главка капстроительства МЧС подозревают в злоупотреблениях с госконтрактами на 2 млрд руб. Д.Буцаев: Заявку на создание особой экономической зоны в Кашире планируется сформировать к концу лета
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост788
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»182
Скрипаль наш: новые подробности отравления15
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой103
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир118
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение