ЦБ РФ планирует использовать метод тайного покупателя для проверки качества работы банков

Об этом на встрече с представителями российских банков сообщил руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ Михаил Мамута.

«Мы намерены использовать метод тайного покупателя, но это не контрольная закупка, а проверка преддоговорной стадии соглашения. Наши сотрудники будут приходить в банк как потенциальные клиенты и будут оценивать, как объясняются сотрудниками банков финансовые услуги», — сказал М. Мамута.

Он отметил, что сегодня эта проблема достаточно актуальна, когда продавец, а в данном случае банк, не объясняет покупателю, что он покупает, то есть не уведомляет о рисках. «С такими недобросовестными практиками надо бороться», — уточнил М. Мамута.