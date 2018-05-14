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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 70,96 доллара за баррель
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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 70,96 доллара за баррель 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Нью-Йорк, 14 мая /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной
бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую сырую нефть
с поставкой в июне, которая выросла на 0,26 доллара и составила
70,96 доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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