Объем газа в ПХГ Украины превысил 8,5 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 8,5 млрд кубометров и составили 8,595 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».

Украина начала отбор газа из ПХГ 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров, на 31 декабря 2017 года — 14,693 млрд кубометров. Отбор газа завершился 9 апреля 2018 года — тогда в ПХГ Украины оставалось 7,438 млрд кубометров.

Технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается экспертами в 7-8 млрд кубометров.

Венгрии и Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В настоящее время Украина закупает газ по реверсу из Словакии Польши . Также закачка газа в ПХГ осуществляется за счет собственной добычи.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины обеспечивают стабильные поставки российского газа в необходимых объемах в Европу: увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.