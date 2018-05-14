«Транснефть» досрочно погасила облигации на 35 млрд рублей

«Транснефть» досрочно погасила биржевые облигации серии 01 на общую сумму 35 млрд рублей, следует из материалов компании.

Компания погасила 35 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Погашение произведено 14 мая 2018 года.

Облигации серии 01 были размещены в мае 2009 года на десятилетний срок.

Как ранее сообщало RNS, 26 февраля 2018 года «Транснефть» разместила облигации серии БО-001Р-09 на общую сумму 15 млрд рублей. 13 апреля компания разместила облигации серии БО-001Р-10 на общую сумму 15 млрд рублей.