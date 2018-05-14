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«Транснефть» досрочно погасила облигации на 35 млрд рублей
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«Транснефть» досрочно погасила облигации на 35 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Транснефть» досрочно погасила биржевые облигации серии 01 на общую сумму 35 млрд рублей, следует из материалов компании.
Компания погасила 35 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Погашение произведено 14 мая 2018 года.
Облигации серии 01 были размещены в мае 2009 года на десятилетний срок.
Как ранее сообщало RNS, 26 февраля 2018 года «Транснефть» разместила облигации серии БО-001Р-09 на общую сумму 15 млрд рублей. 13 апреля компания разместила облигации серии БО-001Р-10 на общую сумму 15 млрд рублей.
В январе первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин заявлял, что компания планирует в 2018 году разместить облигации на 50 млрд рублей.
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