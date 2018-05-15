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Минфин: В текущем году Украина должна выплатить более $12,4 млрд госдолга
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Минфин: В текущем году Украина должна выплатить более $12,4 млрд госдолга 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщило Министерство финансов Украины, опубликовав на своем сайте обновленный прогноз по погашению и обслуживанию госдолга страны.
В ведомстве сообщили, что из этой суммы по внутреннему госдолгу (с учетом процентов) потребуется выплатить 227,89 млрд гривен (8,7 млрд долларов), а по внешнему — еще 97,65 млрд гривен (более 3,7 млрд долларов). Минфин также опубликовал обновленные прогнозные данные о выплатах, вплоть до 2045 года. По подсчетам ведомства, до 2045 года Киеву предстоит изыскать 3,069 трлн гривен (более 117,1 млрд долларов), чтобы покрыть госдолг страны в этот период.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в конце апреля, что правительство не в состоянии обслуживать внешний долг страны, сумма выплат оказалась «неподъемной». По его мнению, для сокращения суммы заимствований следует «быстрее возобновлять рост экономики». В этом контексте премьер упомянул, что Киев стремится возобновить кредитование со стороны Международного валютного фонда, выполнив необходимые для этого условия.
По данным Всемирного банка, в 2018-2019 годах Украине потребуется около 18 млрд долларов для погашения дефицита государственного бюджета, а также долгов в течение 2018-2019 годов. При этом из 18 млрд долларов около 8 млрд могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные — на внутреннем рынке.
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