Минфин: В текущем году Украина должна выплатить более $12,4 млрд госдолга

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, опубликовав на своем сайте обновленный прогноз по погашению и обслуживанию госдолга страны.

В ведомстве сообщили, что из этой суммы по внутреннему госдолгу (с учетом процентов) потребуется выплатить 227,89 млрд гривен (8,7 млрд долларов), а по внешнему — еще 97,65 млрд гривен (более 3,7 млрд долларов). Минфин также опубликовал обновленные прогнозные данные о выплатах, вплоть до 2045 года. По подсчетам ведомства, до 2045 года Киеву предстоит изыскать 3,069 трлн гривен (более 117,1 млрд долларов), чтобы покрыть госдолг страны в этот период.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в конце апреля, что правительство не в состоянии обслуживать внешний долг страны, сумма выплат оказалась «неподъемной». По его мнению, для сокращения суммы заимствований следует «быстрее возобновлять рост экономики». В этом контексте премьер упомянул, что Киев стремится возобновить кредитование со стороны Международного валютного фонда , выполнив необходимые для этого условия.

По данным Всемирного банка, в 2018-2019 годах Украине потребуется около 18 млрд долларов для погашения дефицита государственного бюджета, а также долгов в течение 2018-2019 годов. При этом из 18 млрд долларов около 8 млрд могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные — на внутреннем рынке.