ЦБ привлек Роскосмос к санации Фондсервисбанка

Измененный план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в санации Фондсервисбанка предусматривает увеличение уставного капитала банка за счет средств Роскосмоса. В целом банк сосредоточится на обслуживании самой госкорпорации и ее организаций, следует из релиза. Реализация этих мер позволит создать дополнительные условия для финансового оздоровления Фондсервисбанка и восстановления его работы как универсальной кредитной организации, соблюдающей все требования ЦБ, отмечается в сообщении.

ЦБ ввел временную администрацию в Фондсервисбанк в феврале 2015 года, ее функции были возложены на Агентство по страхованию вкладов. Регулятор тогда обнаружил факты существенного завышения стоимости активов банка.