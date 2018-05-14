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ЦБ привлек Роскосмос к санации Фондсервисбанка
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ЦБ привлек Роскосмос к санации Фондсервисбанка 

Российская Газета 35 минут назад
Банк России привлек Роскосмос в качестве санатора Фондсервисбанка, говорится в сообщении, опубликованном ЦБ.
Измененный план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в санации Фондсервисбанка предусматривает увеличение уставного капитала банка за счет средств Роскосмоса. В целом банк сосредоточится на обслуживании самой госкорпорации и ее организаций, следует из релиза. Реализация этих мер позволит создать дополнительные условия для финансового оздоровления Фондсервисбанка и восстановления его работы как универсальной кредитной организации, соблюдающей все требования ЦБ, отмечается в сообщении.
ЦБ ввел временную администрацию в Фондсервисбанк в феврале 2015 года, ее функции были возложены на Агентство по страхованию вкладов. Регулятор тогда обнаружил факты существенного завышения стоимости активов банка.
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