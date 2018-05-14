ЦБ РФ увеличил оценку «дыры» в капитале банка «Новый символ» до 287 млн руб

Активы банка по результатам нового обследования составили 957,3 миллиона рублей, обязательства — 1,245 миллиарда рублей.

Как отмечается в сообщении Банка России, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установлены операции, направленные на вывод активов и имеющие признаки хищения и злоупотребления полномочиями.

Банк России отозвал лицензию у банка «Новый символ» с 27 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в 2016-2017 годах банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 420-е место в банковской системе РФ.