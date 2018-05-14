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ЦБ РФ увеличил оценку «дыры» в капитале банка «Новый символ» до 287 млн руб
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ЦБ РФ увеличил оценку «дыры» в капитале банка «Новый символ» до 287 млн руб 

Прайм 54 минуты назад
Фото: Прайм
Банк России увеличил оценку совокупной разницы между величиной обязательств и активов московского банка «Новый символ», у которого ранее отозвал лицензию, на 40,7%, до 287,419 миллиона рублей, сообщает регулятор в понедельник.
Активы банка по результатам нового обследования составили 957,3 миллиона рублей, обязательства — 1,245 миллиарда рублей.
Как отмечается в сообщении Банка России, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установлены операции, направленные на вывод активов и имеющие признаки хищения и злоупотребления полномочиями.
Так, арбитражный суд Москвы 24 апреля принял решение о признании банка банкротом. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Банк России отозвал лицензию у банка «Новый символ» с 27 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в 2016-2017 годах банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 420-е место в банковской системе РФ.
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