Акционеры Райффайзенбанка решили не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г

Акционеры Райффайзенбанка на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года, следует из материалов кредитной организации.

"Утвердить чистую прибыль банка по итогам 2017 отчетного года в размере 23 миллиарда 957 миллиона 470 тысяч рублей, не выплачивать дивиденды по акциям банка за 2017 отчетный год, а чистую прибыль по итогам 2017 отчетного года не распределять", — говорится в сообщении.

Ранее, в апреле, сообщалось, что чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО по итогам 2017 года выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом — до 29,143 миллиарда рублей.

В 2016 году совет директоров Райффайзенбанка рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за год по обыкновенным акциям на общую сумму 10,5 миллиарда рублей.