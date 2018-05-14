EBITDA ТГК-1 по МСФО в I квартале выросла на 3,7%

EBITDA ТГК-1 (входит в " Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом квартале выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,27 миллиарда рублей, сообщает компания.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России . Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге Карелии , Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность ТГК-1 — 6,95 ГВт, тепловая — 13,65 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры: «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,676 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.

Как поясняет компания, прибыль увеличилась «в основном за счет снижения финансовых расходов по обслуживанию кредитного портфеля и уменьшения налога на прибыль».

Выручка ТГК-1 за отчетный период увеличилась на 12% и составила 28,9 миллиарда рублей. Рост выручки обусловлен увеличением спроса на электроэнергию в Северо-Западном регионе, эффективной работой парогазовых установок, в том числе новой ГТУ-ТЭЦ на площадке Электростанции №1 Центральной ТЭЦ, а также высокой водностью на всех филиалах компании и климатическими факторами.

Операционные расходы увеличились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 22,5 миллиарда рублей. Переменные затраты возросли на 15,9% — до 16,1 миллиарда рублей, в основном из-за увеличения расходов на топливо в связи с ростом производства. Операционная прибыль группы возросла на 6,7% — до 6,3 миллиарда рублей.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность ТГК-1 — 6,95 ГВт, тепловая — 13,65 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры — «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).