ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Новопокровский» на более чем 1,1 млрд рублей

Временная администрация в ходе обследования финансового состояния банка «Новопокровский» выявила признаки вывода активов из банка, говорится в материалах ЦБ

«По оценке временной администрации, денежные средства были направлены заемщиками на финансирование строительства жилищного комплекса и могут свидетельствовать о наличии в деятельности должностных лиц и собственника действий, направленных на вывод активов ООО КБ «Новопокровский» на общую сумму более 1,1 млрд рублей», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, временная администрация выявила факты кредитования физлиц, которые имели неудовлетворительное финансовое положение. ЦБ отмечает, что выдача кредитов осуществлялась при наличии отрицательных решений кредитного комитета банка на основании решения его совета директоров. После отзыва лицензии у банка прекращено обслуживание задолженности заемщиками.

«Также временная администрация установила, что в условиях наличия признаков несостоятельности ООО КБ «Новопокровский» руководством банка изданы приказы по премированию сотрудников Банка, в основном занимающих руководящие должности», — отмечает ЦБ.

МВД России и СКР. Информация о финансовых операциях, которые имеют признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка «Новопокровский», направлена в Генпрокуратуру России

ЦБ отозвал лицензию у банка «Новопокровский» 4 декабря 2017 года.