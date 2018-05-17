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ЦБ: руководством Русского Международного Банка проводились операции по выводу ликвидных активов
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

ЦБ: руководством Русского Международного Банка проводились операции по выводу ликвидных активов 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Newsru.com
Временная администрация ЦБ по управлению Русским Международным Банком установила, что руководством банка проводились операции по выводу ликвидных активов путемкредитования заемщиков с сомнительной платежеспособностью, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Временная администрация по управлению АО «РМБ» БАНК, назначенная приказом Банка России от 4 сентября 2017 года № ОД-2551 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что в период наличия проблем с платежеспособностью руководством банка совершены сделки, направленные на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, а также путем переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц», — говорится в релизе.
Кроме того, временной администрацией выявлены операции по неправомерному удовлетворению имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам при наличии признаков банкротства, отметили в ЦБ. По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.
По оценке временной администрации, стоимость активов Русского Международного Банка не превышает 6,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 11,9 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2017 года признал финучреждение банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.
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