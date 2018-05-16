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На благоустройство поселков выделят 24 миллиарда
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На благоустройство поселков выделят 24 миллиарда 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
В ближайшие годы московские власти выделят 2,4 миллиарда рублей, которые пойдут на благоустройство дачных поселков москвичей в Подмосковье и на присоединенных к столице территориях. Это официально подтверждает пресс-служба столичного строительного комплекса.
Если говорить о цене вопроса, то сейчас известно, что в 2018 году на эти цели из бюджета столицы выделено 511,7 миллиона рублей, в 2019-м планируется предоставить 805 миллионов рублей, а в 2020-м — 1,1 миллиарда рублей.
В нынешнем году для дачных поселков планируется построить около 6 километров подъездных дорог, 12 километров линий электропередачи и плотину.
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