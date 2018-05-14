Профицит счёта платёжного баланса России в январе-апреле вырос в 1,7 раза

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса РФ в январе-апреле текущего года вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, до 41 млрд долларов.

Такую предварительную оценку опубликовал Центробанк , сообщает ТАСС

«Определяющее влияние на динамику показателя оказало укрепление торгового баланса до 60,8 млрд долларов с 42,3 млрд долларов в январе — апреле 2017 г. вследствие опережающего роста экспорта в результате благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках», — говорится в сообщении.

Также, по данным регулятора, на это повлиял рост спроса на неэнергетические товары российского экспорта.