Ещё
Профицит счёта платёжного баланса России в январе-апреле вырос в 1,7 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Профицит счёта платёжного баланса России в январе-апреле вырос в 1,7 раза 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Профицит счёта текущих операций платёжного баланса РФ в январе-апреле текущего года вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, до 41 млрд долларов.
Такую предварительную оценку опубликовал Центробанк, сообщает ТАСС.
«Определяющее влияние на динамику показателя оказало укрепление торгового баланса до 60,8 млрд долларов с 42,3 млрд долларов в январе — апреле 2017 г. вследствие опережающего роста экспорта в результате благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках», — говорится в сообщении.
Также, по данным регулятора, на это повлиял рост спроса на неэнергетические товары российского экспорта.
Парламентская газета: последние новости
Nord Stream планирует начать работы в водах ФРГ, несмотря на иск экологов Медведев вновь выдвинул Дворковича в совет директоров РЖД Николаев рассказал подробности законопроекта о реорганизации «Почты России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу197
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»108
Кобзон отказался открывать Крымский мост304
В школах начинают вводить пятую четверть60
Россияне будут по-новому получать пенсию17
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение