Из России стали выводить больше денег

Чистый отток капитала частного сектора из России в январе-апреле 2018 года, по предварительным данным, составил 21 миллиард долларов против 17,9 миллиарда за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в статистике Банка России

Как отмечается в материалах регулятора, в отличие от 2017 года чистое кредитование «осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора». По данным Центробанка, международные резервы России в период с января по апрель увеличились на 21,8 миллиарда долларов США по сравнению с 14,9 миллиарда в январе-апреле 2017-го.

В январе ЦБ сообщил, что вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил 31,3 миллиарда долларов — это на 60 процентов больше, чем в 2016 году (19,8 миллиарда долларов).

Основным источником чистого вывоза капитала стали операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. В январе-феврале 2018 года вывоз капитала из России увеличился в годовом выражении в 2,2 раза, до 9,8 миллиарда.