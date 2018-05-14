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ЦБ: Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле увеличился на 17%
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ЦБ: Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле увеличился на 17% 

Прайм 47 минут назад
Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 миллиард долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-апреле 2018 года, по предварительным данным, составил 21 миллиард долларов США против 17,9 миллиарда долларов США годом ранее. При этом, в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора", — говорится в сообщении.
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