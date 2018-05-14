Инвестиции группы «Газпром» в геологоразведку в 2018 году запланированы на уровне 83 млрд рублей 

Группа «Газпром» запланировала инвестиции в геологоразведку на уровне 83 млрд рублей, сообщил журналистам член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов.
«Что касается 2018 года, то параметры сопоставимы с прошлым годом, то есть около 83 млрд планируется в этом году», — отметил он.
Черепанов пояснил, что инвестиции в геологоразведку в прошлом году составили 86,7 млрд рублей, в том числе в геологоразведку газа — 65,6 млрд рублей.
«В прошлом году группа «Газпром», то есть «Газпром» и "Газпром нефть", потратили на геологоразведку суммарно 86,7 млрд рублей. «Газпром», что касается газового бизнеса, — 65,6 млрд, соответственно «Газпром нефть» — 21,1 млрд», — сказал он.