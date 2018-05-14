Инвестиции группы «Газпром» в геологоразведку в 2018 году запланированы на уровне 83 млрд рублей

Группа «Газпром» запланировала инвестиции в геологоразведку на уровне 83 млрд рублей, сообщил журналистам член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов

«Что касается 2018 года, то параметры сопоставимы с прошлым годом, то есть около 83 млрд планируется в этом году», — отметил он.

Черепанов пояснил, что инвестиции в геологоразведку в прошлом году составили 86,7 млрд рублей, в том числе в геологоразведку газа — 65,6 млрд рублей.