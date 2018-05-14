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В I квартале 2018 года РХСБ направил на поддержку компаний МСП 56 млрд
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В I квартале 2018 года РХСБ направил на поддержку компаний МСП 56 млрд 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В первом квартале 2018 года Россельхозбанк направил на кредитную поддержку предприятий малого и среднего бизнеса свыше 56 млрд рублей, в том числе более 15 млрд рублей выдано на инвестиционные цели. Более 80% объема кредитных средств предоставлено компаниям агропромышленного комплекса.
Россельхозбанк активно участвует в реализации государственных программ стимулирования кредитования субъектов МСП. С 2018 года только в рамках реализации новой программы субсидирования Минэкономразвития по ставке кредитования не более 6,5% годовых Банком заключено уже 150 кредитных договоров на сумму выше 3 млрд рублей.
РСХБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса. С использованием инструментов кредитной поддержки Банк создает благоприятные условия для развития бизнеса как в аграрном секторе, так и в других отраслях по всей стране. В Банке действуют кредитные и партнерские программы, которые позволяют предпринимателям приобретать на льготных условиях технику крупнейших производителей: «Петербургский тракторный завод», «Брянсксельмаш», «Воронежсельмаш», «Мельинвест», этот список постоянно расширяется.
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