Ещё
«Газпром» в I квартале поставил на Украину 1,2 млрд кубометров газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» в I квартале поставил на Украину 1,2 млрд кубометров газа 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
"Газпром" в первом квартале 2018 года поставил на Украину 1,242 миллиарда кубометров газа, говорится в отчете «Газпрома» по РСБУ за первый квартал текущего года.
Украинский "Нафтогаз" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом «Нафтогаз» заявлял, что не имеет перед «Газпромом» задолженности за газ, поставленный на юго-восток Украины (на неподконтрольные Киеву территории Донбасса). Таким образом, можно предположить, что газ, поставляемый на Украину, идет на юго-восток Украины.
Задолженность «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставленный в 2013 — первом квартале 2017 года газ выросла по сравнению с концом 2016 года примерно на 300 миллионов долларов — до 3,34 миллиарда долларов, говорилось в отчете «Газпрома» за первый квартал 2017 года. В дальнейшем «Газпром» перестал публиковать эти данные.
"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как «Нафтогаз» прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Эти поставки являются предметом негласного спора — «Газпром» считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить «Нафтогаз», «Нафтогаз» же, напротив, этих поставок не признает. «Газпром» заявлял, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с «Нафтогазом», соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.
В конце июня 2016 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, но концерн не предъявил этот счет «Нафтогазу Украины» в Стокгольмском арбитраже.
Прайм: последние новости
Узбекистан и США могут подписать соглашения на $4 млрд, заявили в Вашингтоне "Газпром" ожидает решения по спору с "Туркменгазом" в III квартале 2018 г Toshiba за 2017-18 фингод впервые за 4 года получила чистую прибыль - $7,3 млрд
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста320
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку65
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке115
Украине пригрозили черным списком Европы12
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение