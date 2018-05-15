«Газпром» в I квартале поставил на Украину 1,2 млрд кубометров газа

"Газпром" в первом квартале 2018 года поставил на Украину 1,242 миллиарда кубометров газа, говорится в отчете «Газпрома» по РСБУ за первый квартал текущего года.

Украинский "Нафтогаз" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом «Нафтогаз» заявлял, что не имеет перед «Газпромом» задолженности за газ, поставленный на юго-восток Украины (на неподконтрольные Киеву территории Донбасса). Таким образом, можно предположить, что газ, поставляемый на Украину, идет на юго-восток Украины.

Задолженность «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставленный в 2013 — первом квартале 2017 года газ выросла по сравнению с концом 2016 года примерно на 300 миллионов долларов — до 3,34 миллиарда долларов, говорилось в отчете «Газпрома» за первый квартал 2017 года. В дальнейшем «Газпром» перестал публиковать эти данные.

"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как «Нафтогаз» прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.

Эти поставки являются предметом негласного спора — «Газпром» считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить «Нафтогаз», «Нафтогаз» же, напротив, этих поставок не признает. «Газпром» заявлял, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с «Нафтогазом», соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.