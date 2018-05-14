ЮниКредит Банк повысил ставки по вкладам в долларах

ЮниКредит Банк повысил ставки по вкладам в долларах на 0,1—0,25 процентного пункта.

«Второй» (от 10 тыс. долларов на 91, 181, 270, 368 и 735 дней) открывается под 1,75—2,4%, а «Первоклассный» (от 500 долларов, от 368 до 550 дней) — под 1,2% годовых.

«Универсальный» (от 300 долларов, от 91 до 1101 дня) оформляется под 0,65—0,85%, «Для жизни» (от 1,5 тыс. долларов на 368, 735, 1101 и 1800 дней) — под 2,5—3,25%, а «PRIME» (от 20 тыс. долларов, от 181 до 269 дней, на 270 и 368 дней) — под 1,15—1,75% годовых.

Продуктовый виджет

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Первоклассный» и «Универсальный». Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.