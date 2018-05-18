Курс доллара ушел ниже 62 рублей на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 20 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 61,93 рубля, курс евро понизился на 5 копеек, до 73,26 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль продолжает торговаться к иностранным валютам в ценовых диапазонах последних дней в ожидании новых драйверов, пытаясь воспользоваться поддержкой нефти, указывают эксперты.

Цена на нефть марки Brentв четверг повышалась до 80,47 доллара, достигнув максимальных отметок с конца ноября 2014 года.

«Главным фактором для нефтяного рынка остается Иран , на который будут наложены американские санкции», — отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов . По его словам, ралли цен на «черное золото» было вызвано геополитикой.

Продуктовый виджет

В ближайшие дни ожидается нисходящее коррекционное движение, прогнозирует эксперт. По его словам, первым подтверждением начала коррекции станет падение цены на нефть ниже 78,95 доллара за бочку, вторым — ниже 77,6 доллара за баррель.

«Для рубля сохраняются геополитические риски. Учитывая планы США ввести в отношении России новые санкции, я сохраняю свой прогноз на повышение курсов доллара и евро до 66,5 рубля и 82 рублей соответственно», — комментирует аналитик.

Впрочем, пока негатив сглаживают дорогая нефть и налоговый период в России.