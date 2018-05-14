Центробанк купил для Минфина валюту на 15,9 млрд рублей

Объём операций Центробанка по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчётами 11 мая составил 15,9 млрд рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы ЦБ.

Регулятор использует для таких операций сделки с инструментом USDRUB_TOM. Расчёты по ним проходят на следующий торговый день.

Ведомство по бюджетному правилу направляет на приобретение валюты дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов при цене нефти выше прогноза.

8 мая сообщалось, что Центробанк купил для Министерства финансов России валюту на внутреннем рынке на 18,4 млрд рублей.