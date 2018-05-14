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Центробанк купил для Минфина валюту на 15,9 млрд рублей
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Центробанк купил для Минфина валюту на 15,9 млрд рублей 

RT на русском 1 час назад
Объём операций Центробанка по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчётами 11 мая составил 15,9 млрд рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы ЦБ.
Регулятор использует для таких операций сделки с инструментом USDRUB_TOM. Расчёты по ним проходят на следующий торговый день.
Ведомство по бюджетному правилу направляет на приобретение валюты дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов при цене нефти выше прогноза.
8 мая сообщалось, что Центробанк купил для Министерства финансов России валюту на внутреннем рынке на 18,4 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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