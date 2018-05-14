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Московские девелоперы в апреле увеличили выручку на 27%
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Московские девелоперы в апреле увеличили выручку на 27% 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 14 мая — РИА Недвижимость. Московские девелоперы в апреле увеличили выручку от продаж квартир и апартаментов в столице по сравнению с апрелем прошлого года на 27% — до 53,7 миллиарда рублей, подсчитали аналитики онлайн-сервиса по аренде и продаже недвижимости "ЦИАН".
По сравнению с мартом выручка девелоперов от продаж новостроек в Москве выросла на 3%, что примерно соответствует росту количества сделок. По данным сервиса, в апреле в столице заключили 6045 договоров долевого участия (ДДУ) с физлицами.
Как сообщается в пресс-релизе ЦИАН, рост рынка Москвы в денежном выражении произошел за счет активизации спроса в бизнес-классе и премиальных сегментах — около 15% сделок пришлось на квартиры и апартаменты с экспонируемой ценой более 15 миллионов рублей.
В Подмосковье число сделок продолжает снижаться. Согласно подсчетам сервиса, в 100 крупнейших ЖК Подмосковья, на которые приходится около 85% рынка, в апреле было 4734 регистрации ДДУ (-4% к марту 2018 года и апрелю 2017 года).
А снижение апрельской выручки (17,9 миллиарда рублей) от продаж в 100 крупнейших ЖК области, по данным ЦИАН, составило те же 4% к марту текущего года и 8% к апрелю прошлого.
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