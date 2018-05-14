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Банк «Открытие» стал основным владельцем «Таможенной карты»
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Банк «Открытие» стал основным владельцем «Таможенной карты» 

Прайм 58 минут назад
Банк «Открытие» увеличил свою долю в компании «Промфинанс» до 100% и стал контролирующим владельцем оператора платёжной системы «Таможенная карта», следует из сообщения компании.
"Банк «Открытие» приобрел 100% долей компании «Промфинанс», став контролирующим лицом оператора национально значимой платёжной системы «Таможенная карта». Ранее банку принадлежало 19,9% «Промфинанс», владеющего 67,81% акций «Таможенная карта». Сделка прошла на рыночных условиях с согласия Федеральной антимонопольной службы", — говорится в пресс-релизе компании.
"С начала 2017 года мы тесно сотрудничали с «Таможенной картой» по целому ряду направлений. Учитывая этот успешный опыт, перспективность бизнеса платёжной системы и её важное инфраструктурное значение, было принято решение стать стратегическим собственником «Таможенной карты», — отметил управляющий директор Центра по работе с дочерними компаниями банка «Открытие» Георгий Шабад.
Платёжная система «Таможенная карта» является ведущим оператором таможенных платежей в России, предоставляя компаниям-участникам внешнеэкономической деятельности возможность осуществлять расчеты с Федеральной таможенной службой. Кроме «Открытия» владельцами «Таможенной карты» являются Агентство по страхованию вкладов (28,93%) и Национальная ассоциация таможенных представителей (НАТП) — 3,21%.
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