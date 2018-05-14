Банк «Открытие» стал основным владельцем «Таможенной карты» 

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Средневзвешенный курс доллара вырос до 61,77 рубля

ЦБ РФ стал владельцем банка "Траст" и "Рост банка"

"Роснефть" в I кв снизила добычу газа на 2%, до 16,87 млрд кубов