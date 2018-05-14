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Средняя ставка по ипотеке в Кировской области снизилась на 2,2%
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Средняя ставка по ипотеке в Кировской области снизилась на 2,2% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В первом квартале 2018 года средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Кировской области снизилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,66%.
Как сообщили в кировском отделении Волго-Вятского ГУ Центробанка, за первый квартал 2018 года кредитные организации выдали кировчанам 3865 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,2 млрд руб.
«Кредитный портфель жителей Кировской области по ИЖК к 1 апреля 2018 года достиг 45,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,4%. При этом доля просроченной задолженности в общей сумме кредитов остается на низком уровне — 0,8%», — отметили в управлении.
Напомним, в апреле стало известно, что Кировская область стала третьей среди 50 регионов с наиболее резким ростом доступности ипотеки. Если на 1 августа 2017 года рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита в Кировской области составлял 48,5 тысячи рублей, то на 1 апреля 2018 года — 41 тысячу рублей. Снижение составило 15,6%.
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