Средняя ставка по ипотеке в Кировской области снизилась на 2,2%

В первом квартале 2018 года средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Кировской области снизилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,66%.

Как сообщили в кировском отделении Волго-Вятского ГУ Центробанка, за первый квартал 2018 года кредитные организации выдали кировчанам 3865 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,2 млрд руб.

«Кредитный портфель жителей Кировской области по ИЖК к 1 апреля 2018 года достиг 45,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,4%. При этом доля просроченной задолженности в общей сумме кредитов остается на низком уровне — 0,8%», — отметили в управлении.

Напомним, в апреле стало известно, что Кировская область стала третьей среди 50 регионов с наиболее резким ростом доступности ипотеки. Если на 1 августа 2017 года рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита в Кировской области составлял 48,5 тысячи рублей, то на 1 апреля 2018 года — 41 тысячу рублей. Снижение составило 15,6%.