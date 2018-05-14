Выгодная сделка! Позвольте себе новую SKODA каждые три года!

Новая SKODA каждые три года — с кредитом SIMPLY CLEVER теперь это может позволить себе каждый!

Убедитесь сами: вы вносите первоначальный платеж, банк выдает кредит на оставшуюся стоимость автомобиля, вы погашаете часть кредита ежемесячными равными платежами, которые существенно ниже по сравнению с классическим кредитом. По истечении срока кредита вы можете погасить остаточный платеж и оставить автомобиль в собственности или продать автомобиль дилерскому центру Атлант-М Тушино, а вырученные средства использовать как первоначальный взнос на новый.

Благодаря кредиту «SIMPLY CLEVER» вы можете сократить ежемесячные выплаты по кредиту, а также позволить себе автомобиль классом выше.

Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 780-9-780 Заказать обратный звонок

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Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 Тел. : +7 (495) 780-9-780 www.atlant-motors.ru * Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках продукта «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» для приобретения нового автомобиля марки ŠKODA при предоставлении полного пакета документов: валюта кредита — рубли РФ ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей; первоначальный взнос от 15%. Процентная ставка составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 13,7% годовых Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля.

** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» для приобретения нового автомобиля ŠKODA: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 8 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,5 млн рублей при предоставлении двух документов; первоначальный взнос от 15%. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроке 12 до 60 месяцев — 13,7% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроке от 12 до 60 месяцев — 14,5% годовых. Применительно ко всем продуктам Банка: обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита.