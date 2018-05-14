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ЦБ завладел двумя банками
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ЦБ завладел двумя банками 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Reuters
Банк России стал владельцем 99,9% обыкновенных акций банка «Траст» и Рост-банка, следует из сообщений регулятора.
ЦБ отмечает, что «указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства» обоих банков, предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка «Траст» на 300 млн руб. и акций Рост-банка на сумму 350 млн руб.
Ранее заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что регулятор создаст Фонд непрофильных и плохих активов до конца 2018 года на базе банка «Траст».
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