ЦБ завладел двумя банками

ЦБ отмечает, что «указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства» обоих банков, предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка «Траст» на 300 млн руб. и акций Рост-банка на сумму 350 млн руб.