ЦБ стал владельцем Рост Банка и банка «Траст» 

Банк России в рамках санаций Рост Банка и банка «Траст» стал владельцем более 99,9 процента их обыкновенных акций, говорится в материалах ЦБ. В сообщениях уточняется, что регулятор приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций Рост Банка на 350 миллионов рублей, банка «Траст» — на 300 миллионов рублей.
В апреле зампред Банка России Василий Поздышев сообщал, что на банковской лицензии «Траста» будет создан банк «плохих» долгов, работающий как фонд прямых инвестиций. Общий объем активов в фонде составит 1,1 триллиона рублей, структура будет работать минимум три года.
Рост Банк находится на санации с 2014 года, изначально его санатором был Бинбанк. Банк «Траст» также с 2014 года проходил финансовое оздоровление банком «Открытие». В августе ЦБ взял ФК «Открытие» на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), в сентябре то же произошло с Бинбанком. В середине декабря в ФКБС попал также Промсвязьбанк, в феврале 2018 года — банк «Советский», в конце апреля — Азиатско-Тихоокеанский банк. Помощь в ФКБС оказывается через прямые инвестиции регулятора в капитал в отличие от предыдущей системы, когда банк-санатор получал на санацию кредит от ЦБ.