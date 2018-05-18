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ЦБ стал владельцем 100% акций Банка АВБ
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ЦБ стал владельцем 100% акций Банка АВБ 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Ведомости
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России приобрел акции акционерного общества «Автовазбанк» (регистрационный номер 23) у ПАО «Промсвязьбанк» (регистрационный номер 3251). В результате чего Банк России стал владельцем 100% обыкновенных акций банка. Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО Банк АВБ», — отмечается в релизе.
Банк АВБ с июля 2015 года был на санации у Промсвязьбанка, который в результате получил 100% его акций. В декабре 2017-го Промсвязьбанк сам попал на санацию к ЦБ с применением средств Фонда консолидации банковского сектора. С 5 апреля текущего года на Управляющую компанию ФКБС возложены и функции временной администрации по управлению Банком АВБ.
Ранее Банк России объявил о решении докапитализировать Банк АВБ на 350 млн рублей.
В апреле уставный капитал тольяттинского Автовазбанка был уменьшен до 1 рубля. Новый размер уставного капитала зафиксирован в ЕГРЮЛ 23 апреля. Комитет банковского надзора ЦБ РФ принял решение об уменьшении уставного капитала Банка АВБ 10 апреля этого года. Прежняя величина уставного капитала финучреждения — 1,15 млрд рублей.
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