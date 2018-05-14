Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в I квартале выросла более чем в 6 раз — до 51,4 млрд рублей

Чистая прибыль «Роснефти» по российским стандартам бухгалтерского (РСБУ) выросла в январе-марте 2018 году в 6,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 51,365 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка «Роснефти» увеличилась за отчетный период на 16,5% и достигла 1,429 трлн руб.

Себестоимость продаж при этом выросла на 21,8% и достигла 1,037 трлн руб.

Прочие доходы сократились с 81,688 млрд руб. — до 77,071 млрд руб. Прочие расходы снизились с 157,242 млрд руб. — до 69,446 млрд руб.

Прибыль до налогообложения составила 28,24 млрд руб. против убытка в размере 11,673 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.