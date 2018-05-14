Ещё
Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в I квартале выросла более чем в 6 раз — до 51,4 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в I квартале выросла более чем в 6 раз — до 51,4 млрд рублей 

Rambler News Service 19 минут назад
Чистая прибыль «Роснефти» по российским стандартам бухгалтерского (РСБУ) выросла в январе-марте 2018 году в 6,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 51,365 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка «Роснефти» увеличилась за отчетный период на 16,5% и достигла 1,429 трлн руб.
Себестоимость продаж при этом выросла на 21,8% и достигла 1,037 трлн руб.
Прочие доходы сократились с 81,688 млрд руб. — до 77,071 млрд руб. Прочие расходы снизились с 157,242 млрд руб. — до 69,446 млрд руб.
Прибыль до налогообложения составила 28,24 млрд руб. против убытка в размере 11,673 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.
Rambler News Service: последние новости
ЦБ стал владельцем 99,9% обыкновенных акций банка «Траст» и Рост-банка Газопровод «Северный поток» приостановит работу с 17 по 31 июля Сбербанк докапитализирует украинскую «дочку» на $317 млн по требованиям НБУ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков: дедлайн Медведева приближается116
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу66
Кобзон отказался открывать Крымский мост187
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ382
«Казалось, Путин искренне зол на меня»97
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
01:58
Бразильский «король» живёт в песочном замке
Общество
04:52
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение