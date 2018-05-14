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Чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ в I квартале выросла двое — до 14,7 млрд рублей
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Чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ в I квартале выросла двое — до 14,7 млрд рублей 

Rambler News Service 56 минут назад
Чистая прибыль «Башнефти» по российским стандартам бухгалтерского (РСБУ) выросла в январе—марте 2018 году в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 14,732 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка компании увеличилась за отчетный период на 25,5% и достигла 156,533 млрд руб.
Себестоимость продаж при этом выросла на 29,6% и достигла 109,221 млрд руб.
Прочие доходы возросли с 1,866 млрд руб. до 4,675 млрд руб. Прочие расходы сократились с 5,27 млрд руб. — до 3,283 млрд руб.
Прибыль до налогообложения составила 18,296 млрд руб. против 8,977 млрд руб. за аналогичный период годом ранее (рост в 2 раза).
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