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Банк «ДельтаКредит» запустил акцию по рефинансированию ипотеки
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Банк «ДельтаКредит» запустил акцию по рефинансированию ипотеки 

Банки.ру 1 час назад
Банк «ДельтаКредит» запустил акцию по рефинансирование ипотечных кредитов клиентов сторонних банков.
Для клиентов, подтверждающих свой доход справкой по форме 2—НДФЛ, размер процентной ставки зависит от соотношения К/З и варьируется от 9,75% до 10,25% годовых. Для клиентов, предоставляющих справку о доходе по форме банка, ставка является единой и составляет 10,5% годовых. Для ИП и собственников бизнеса размер ставки увеличится до 10,9% годовых.
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«При отказе заемщика от личного /титульного /имущественного страхования надбавка к ставке составит 1,5 /1 /1,5 процентных пункта соответственно. Надбавки суммируются», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Сумма кредита варьируется от 600 тыс. рублей для Москвы и Московской области и от 300 тыс. рублей для иных регионов, но не может превышать 85% от стоимости залога. Срок кредита составляет от трех до 25 лет. На момент до перерегистрации залога в пользу банка ставка повышается на 1 процентный пункт.
Банки.ру: последние новости
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 63,01 рубля ЦБ направил банкам рекомендацию по размещению субординированных облигационных займов ЦБ: количество выданных в Московском регионе ипотечных кредитов выросло в I квартале на 67%
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