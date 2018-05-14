Банк «ДельтаКредит» запустил акцию по рефинансированию ипотеки 

Банк «ДельтаКредит» запустил акцию по рефинансирование ипотечных кредитов клиентов сторонних банков.
Для клиентов, подтверждающих свой доход справкой по форме 2—НДФЛ, размер процентной ставки зависит от соотношения К/З и варьируется от 9,75% до 10,25% годовых. Для клиентов, предоставляющих справку о доходе по форме банка, ставка является единой и составляет 10,5% годовых. Для ИП и собственников бизнеса размер ставки увеличится до 10,9% годовых.
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«При отказе заемщика от личного /титульного /имущественного страхования надбавка к ставке составит 1,5 /1 /1,5 процентных пункта соответственно. Надбавки суммируются», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Сумма кредита варьируется от 600 тыс. рублей для Москвы и Московской области и от 300 тыс. рублей для иных регионов, но не может превышать 85% от стоимости залога. Срок кредита составляет от трех до 25 лет. На момент до перерегистрации залога в пользу банка ставка повышается на 1 процентный пункт.