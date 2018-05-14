Банк «ДельтаКредит» запустил акцию по рефинансированию ипотеки

Банк «ДельтаКредит» запустил акцию по рефинансирование ипотечных кредитов клиентов сторонних банков.

Для клиентов, подтверждающих свой доход справкой по форме 2—НДФЛ, размер процентной ставки зависит от соотношения К/З и варьируется от 9,75% до 10,25% годовых. Для клиентов, предоставляющих справку о доходе по форме банка, ставка является единой и составляет 10,5% годовых. Для ИП и собственников бизнеса размер ставки увеличится до 10,9% годовых.

Продуктовый виджет

Инна Солдатенкова. «При отказе заемщика от личного /титульного /имущественного страхования надбавка к ставке составит 1,5 /1 /1,5 процентных пункта соответственно. Надбавки суммируются», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру