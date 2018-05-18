Налоговые доходы Москвы с начала 2018 года увеличились на 12,4%

За январь-апрель 2018 года в бюджет столицы поступило 641,3 миллиарда рублей налогов, что на 12,4% больше показателя аналогичного периода 2017-го, сообщается на сайте департамента финансов Москвы.

«По состоянию на 1 мая 2018 года объем поступивших доходов в бюджет города Москвы составил 729,3 миллиарда рублей. Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 641,3 миллиарда рублей, что составляет 87,9% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за 4 месяца 2018 года составил 12,4% или 70,5 миллиардов рублей к аналогичному периоду 2017 года», — говорится в сообщении.

Поступления НДФЛ за 4 месяца 2018 года составили 262,2 миллиарда рублей. Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 мая 2018 года составили 259,6 миллиарда рублей.

«За 4 месяца 2018 года в бюджет Москвы поступило 41,3 миллиарда рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Прирост относительно аналогичного периода 2017 года по данному показателю составил 8,8 миллиарда рублей или 27,1%. Рост поступлений связан с ростом количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы», — уточняется в сообщении.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 72,5 миллиардов рублей, что составляет 9,9% от общего объема доходов.

«Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 132,5 миллиарда рублей, Развитие транспортной системы» — 118,6 миллиарда рублей, «Столичное образование» — 97,9 миллиарда рублей», — добавляется в сообщении.

Расходы по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составили 77,1 миллиарда рублей, а всего с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования расходы на охрану здоровья москвичей за 4 месяца 2018 года составили 132,8 миллиарда рублей.

Размер государственного долга города Москвы за 4 месяца 2018 года не изменился и остался на уровне конца 2017 года — 34,3 миллиарда рублей.