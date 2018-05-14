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Москва удвоила перечисление налогов в федеральный бюджет с 2010 г.
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Москва удвоила перечисление налогов в федеральный бюджет с 2010 г. 

Агентство «Москва» 11 минут назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
За семь лет, в период с 2010 г. по 2017 г., Москва более чем в два раза увеличила количество перечисляемых в федеральный бюджет налоговых доходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.
«В 2010 г. Москва передала в федеральный бюджет 682 млрд руб. налоговых доходов. В 2017 г. объем перечисления составил уже 1,5 трлн руб.», — сообщили в департаменте.
Также в ведомстве отметили, что по итогам I квартала 2018 г. объем налоговых доходов, перечисленных в федеральный бюджет с территории Москвы, вырос на 12,2% до 435,5 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2017 г. (без учета НДС по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»).
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов города Елены Зяббаровой, столица является крупнейшим «донором» федерального бюджета.
«Только за 2017 г. объем поступлений налогов с территории Москвы в федеральный бюджет увеличился на 18%, то есть опережающими темпами по сравнению с налоговыми поступлениями в бюджет Москвы, рост которых составил 14,6%», — процитировали Е. Зяббарову в пресс-службе департамента.
Также глава ведомства уточнила, что в бюджет самого города в I квартале этого года налоговые доходы поступили в объеме 451,8 млрд руб. На неналоговые поступления приходится около 10% доходов городского бюджета.
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