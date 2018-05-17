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Доходы выросли, расходы идут на социальную поддержку
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Доходы выросли, расходы идут на социальную поддержку 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 17 мая, Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за четыре месяца 2018 года. С января по апрель в казну города поступило 729,3 миллиарда рублей.
Основной источник пополнения казны — налоги, которые составили 87,9 процента от общей суммы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 70,5 миллиарда рублей.
— В структуре налоговых сборов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, — уточнили в ведомстве. — От физических лиц в бюджет города поступило 262,2 миллиарда рублей, что на 16,6 процента больше, чем за первые четыре месяца прошлого года. В свою очередь организации перечислили в казну 259,6 миллиарда рублей. Прирост составил 14,6 миллиарда.
Подросли показатели и по налогу, который взимают по упрощенной системе. В этом году объем поступлений уже составил 41,3 миллиарда рублей. А это как минимум на 27 процентов больше, чем за такой же период 2017 года.
— Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 мая составило 563,2 миллиарда рублей, — продолжили в Департаменте финансов. — На финансирование государственных программ направлено 546,4 миллиарда рублей, что на 13,8 миллиарда рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Больше всего денежных средств направлено на реализацию программ социальной поддержки москвичей (132,5 миллиарда рублей), развития образования (97,9 миллиарда рублей) и транспортной инфраструктуры (118,6 миллиарда рублей).
— Объем расходов по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составил 77,1 миллиарда рублей, — добавили в ведомстве. — А с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования расходы на охрану здоровья с января по апрель составили 132,8 миллиарда рублей.
При этом размер госдолга Москвы не изменился, оставшись на уровне конца прошлого года. Размер займа по-прежнему составляет 34,3 миллиарда рублей.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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