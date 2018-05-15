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Кубань досрочного погасила долг перед Сбербанком в 10 миллиардов
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Кубань досрочного погасила долг перед Сбербанком в 10 миллиардов 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство финансов Краснодарского края на прошлой недели перечислило 2,4 миллиарда рублей Сбербанку. Неделей ранее Кубань погасила задолженность перед этим же банком в сумме 7,7 миллиарда. Это позволило снизить расходы на обслуживание госдолга края перед бюджетом России. Об этом сообщает KrasnodarMedia.
Всего сумма досрочного погашения составила 10,1 млрд рублей. Выплаченные кредиты были привлечены регионом в 2014 и 2017 годах по наиболее высоким ставкам от 9,7% до 10,2% годовых. При этом они должны были быть погашены в 2019-2021 годах.
«Досрочное погашение позволило снизить расходы на обслуживание государственного долга. Погашенные обязательства будут рефинансированы позднее, по ставкам не выше 8% годовых», — сказал первый заместитель министра финансов Краснодарского края Александр Кравцов.
«ФедералПресс» напоминает, что в марте этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что впервые с 2009 года уменьшился госдолг Кубани. А в апреле регион досрочно погасил кредиты со сроком погашения в 2019-2020 годах. Общая сумма составила 9,1 млрд рублей. Однако, в этом же месяце край вновь занял у Сбербанка 9 миллиардов на рефинансирования ранее погашенных долговых обязательств региона.
На начало 2018 года Кубань задолжала казне 149,15 млрд рублей. По сравнению с долгами других регионов — это самая крупная задолженность.
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