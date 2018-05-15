Кубань досрочного погасила долг перед Сбербанком в 10 миллиардов

Министерство финансов Краснодарского края на прошлой недели перечислило 2,4 миллиарда рублей Сбербанку . Неделей ранее Кубань погасила задолженность перед этим же банком в сумме 7,7 миллиарда. Это позволило снизить расходы на обслуживание госдолга края перед бюджетом России . Об этом сообщает KrasnodarMedia.

Всего сумма досрочного погашения составила 10,1 млрд рублей. Выплаченные кредиты были привлечены регионом в 2014 и 2017 годах по наиболее высоким ставкам от 9,7% до 10,2% годовых. При этом они должны были быть погашены в 2019-2021 годах.

«Досрочное погашение позволило снизить расходы на обслуживание государственного долга. Погашенные обязательства будут рефинансированы позднее, по ставкам не выше 8% годовых», — сказал первый заместитель министра финансов Краснодарского края Александр Кравцов

«ФедералПресс» напоминает, что в марте этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что впервые с 2009 года уменьшился госдолг Кубани. А в апреле регион досрочно погасил кредиты со сроком погашения в 2019-2020 годах. Общая сумма составила 9,1 млрд рублей. Однако, в этом же месяце край вновь занял у Сбербанка 9 миллиардов на рефинансирования ранее погашенных долговых обязательств региона.

На начало 2018 года Кубань задолжала казне 149,15 млрд рублей. По сравнению с долгами других регионов — это самая крупная задолженность.