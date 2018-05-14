Профицит ликвидности достиг рекорда. Где деньги?

Москва , 14 мая — «Вести. Экономика». Профицит ликвидности в банковской системе РФ достиг рекорда и превысил отметку 4,5 трлн руб. Куда идут эти деньги?

По данным Центрального банка РФ по состоянию на 10 мая профицит ликвидности превысил отметку 4,5 трлн руб. Иными словами, для банковской системы были созданы все условия для финансирования экономики, снижения ставок по кредитам и прочих действий, для которых банки, в принципе, и были задуманы изначально.

Ставки по кредитам в России снижаются, но они по-прежнему достаточно высокие. Кроме того, если верить представителям бизнеса, требования по кредитам банки выдвигают очень жесткие.

Так или иначе, сейчас в банковской системе накопился настолько большой объем денежных средств, что в поддержке со стороны ЦБ финансовые организации уже не нуждаются.

По мнению директора группы банковских рейтингов АКРА Александра Проклова, такая ситуация является беспрецедентной, поскольку профицит не просто достиг рекорда, а увеличивается на протяжении нескольких месяцев.

Александр Проклов также отмечает, что происходит это на фоне того, что фактически не растет объем размещенных банками средств (кредитование, вложения в ценные бумаги), а единственным растущим сегментом остается кредитование физических лиц, приводят его слова эксперты " РБК ".

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, ситуация не так однозначна, поскольку многие банки, у которых достаточно средств, размещают деньги Минфина на депозитах, и этот показатель в профиците не учитывается.

Тем не менее избыточную ликвидность банки активно размещают в ЦБ, то есть теперь регулятор является должником перед банками, а не наоборот.

За I квартал обязательства ЦБ перед банками выросли почти в три раза до 1 трлн руб. Банки активно вкладываются в купонные облигации Банка России — так называемые ОБР.

ЦБ начал их выпуск в августе прошлого года, после шестилетнего перерыва. Их доходность привязана к ключевой ставке.

Очевидно, банки просто выбирают безрисковые вложения средств, что в целом логично: зачем вести активную деятельность по рисковому кредитованию, если облигации Банка России приносят около 7%?

Как уже было отмечено выше, наблюдается в основном только рост кредитования физлиц.

Россияне в I квартале текущего года взяли 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования в деньгах увеличились на 53%, подсчитало Объединенное кредитное бюро.

Для сравнения: в I квартале 2017 г. было выдано 7,10 млн кредитов на 1,04 трлн руб.

В целом задолженность достигла 12,530 трлн руб., включая просроченную в размере 835 млрд руб.

Напомним также, что в апреле Банк России впервые с июля прошлого года прервал цикл снижения ставок, оставив ключевую ставку на уровне 7,25%.

Из-за введения новых санкций в отношении ряда российских компаний на валютном рынке наблюдалась повышенная турбулентность, что не позволяет регулятору продолжать снижаться ставки в ближайшее время.