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ЦБ разместил купонные облигации на 37,11 млрд руб при лимите в 540,18 млрд руб
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ЦБ разместил купонные облигации на 37,11 млрд руб при лимите в 540,18 млрд руб 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
Банк России разместил первый из двух запланированных на вторник выпусков купонных облигаций — на 37,11 миллиарда рублей при объеме предложения в 540,182 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.
Спрос по номиналу составил 37,11 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 37,324 миллиарда рублей, цена отсечения — 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу. Минимальная и максимальная заявленные цены также составили 100% от номинала. Дата расчетов по аукциону — 16 мая, погашения бумаг — 18 июля.
ЦБ позднее во вторник также предложит облигации на 800 миллиардов рублей с датой погашения 15 августа.
Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).
Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.
Ранее во вторник регулятор объявил, что будет устанавливать минимальную цену купонных облигаций Банка России (КОБР) ниже 100% от номинальной стоимости, что предполагает наличие премии за срочность к ключевой ставке Банка России.
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