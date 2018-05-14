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Банк России предложит 15 мая два выпуска купонных облигаций на 1,34 трлн рублей
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Банк России предложит 15 мая два выпуска купонных облигаций на 1,34 трлн рублей 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ проведет 15 мая аукцион по размещению двух выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) на общую сумму 1 трлн 340,18 млрд руб., соответствующая информация размещена на сайте регулятора.
Дата погашения двух выпусков бумаг — 18 июля и 15 августа, говорится в сообщении.
Ставка купона приравнена к ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.
Облигации размещаются только среди российских кредитных организаций для поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, сообщал регулятор при размещении первого выпуска КОБР в июле 2017 года.
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