Банк России предложит 15 мая два выпуска купонных облигаций на 1,34 трлн рублей

МОСКВА , 14 мая. / ТАСС /. ЦБ РФ проведет 15 мая аукцион по размещению двух выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) на общую сумму 1 трлн 340,18 млрд руб., соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Дата погашения двух выпусков бумаг — 18 июля и 15 августа, говорится в сообщении.

Ставка купона приравнена к ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Облигации размещаются только среди российских кредитных организаций для поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, сообщал регулятор при размещении первого выпуска КОБР в июле 2017 года.