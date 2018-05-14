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Банк России на этой неделе начнет размещать новый выпуск КОБР, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»
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Банк России на этой неделе начнет размещать новый выпуск КОБР, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
ЦБ сегодня проведет депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом в 350 млрд руб. Срок размещения средств составляет два дня. Навес избыточной ликвидности в банковской системе остается значительным — на депозитах в ЦБ размещено почти 3 трлн руб., уровень корсчетов к сегодняшнему утру вырос о 2,32 трлн руб. Тем не менее решение провести сегодня депозитный аукцион тонкой настройки, тем более на двухдневный срок, довольно неожиданно, поскольку завтра предстоят платежи во внебюджетные фонды, и мы оцениваем суммарную выплату в размере чуть менее 600 млрд руб. Это решение также означает, что Центробанк по-прежнему боится снижения ставок на межбанковском рынке.
Банк России на этой неделе начнет размещать новый выпуск КОБР
Это будет выпуск с погашением 15 августа, общий объем равен 800 млрд руб. Основная интрига, связанная с этим выпуском, — смягчит ли ЦБ требования по минимальной цене размещения, до сих пор регулятор не размещал бумаги ниже номинальной стоимости, но планировал смягчить это требование как раз в мае. Размещение бумаг по номиналу означает, что доходность по депозитам ЦБ превышает доходность по КОБР за счет возможности еженедельного пролонгирования депозитов. Вполне вероятно, что аукцион по размещению состоится уже завтра. Также на этой неделе погашается 5-й выпуск КОБР объемом 400 млрд руб. Значительная часть средств может быть реинвестирована в новые бумаги.
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