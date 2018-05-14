Ещё
Объем предложения на аукционе ОФЗ может составить 40 млрд рублей, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем предложения на аукционе ОФЗ может составить 40 млрд рублей, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 51 минуту назад
Фото: Прайм
Ждем роста торговой активности в ОФЗ и возобновления аукционов Минфина после длительного перерыва в связи с праздниками. Прошедшая неделя, на середину которой выпал праздничный день, была малоактивной для рынка рублевого госдолга. Исключая вторник, оборот в ОФЗ не превышал 20 млрд руб. В пятницу на рынке преобладали покупки, но они были весьма умеренными. Объем торгов составил менее 12 млрд руб. Два бенчмарка (ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г. и ОФЗ 26212 с погашением 2028 г.) прибавили примерно 0,2 п.п. от номинала, показав лучшую динамику среди рублевых гособлигаций. Доходности на кривой ОФЗ по итогам недели изменились крайне мало: рост, показанный в начале недели, был нивелирован в четверг и пятницу.
В отличие от сегмента евробондов, где прошло ралли, ОФЗ очень сдержанно отреагировали на подорожание нефти до 77 долл. /барр. Практически проигнорировали они и более чем двухпроцентное укрепление рубля, вызванное снижением курса доллара к ключевым валютам. Судя по невысокой активности, на российском рынке гособлигаций в последнее время присутствует лишь часть локальных инвесторов. После завершения праздничного периода мы ждем постепенного роста активности и возвращения нерезидентов на российский рынок с учетом дорогой нефти, слабеющего санкционного фактора и прекращения роста доллара на мировых площадках. На наш взгляд, при текущих ценах на нефть и низкой инфляции потенциал снижения доходностей ОФЗ в краткосрочной перспективе сохраняется.
На этой неделе после длительной паузы Минфин наконец возобновит аукционы, и, учитывая отложенный спрос и улучшение рыночной конъюнктуры, мы полагаем, что объем предложения может составить порядка 40 млрд руб.
Прайм: последние новости
Правительство рассматривает повышение НДПИ на газ: негативно для акций "Газпрома", - Аналитики компании "Атон" Итоги торгов государственными ценными бумагами на Московской Бирже Силуанов: Власти РФ оказали поддержку компаниям Вексельберга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»245
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева87
В Москве жестоко избили белорусскую певицу191
Звезда «Брата-2» госпитализирован14
У звезды «Ворониных» нашли рак30
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
03:34
Появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
00:58
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Шоу-бизнес Происшествия
03:26
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
03:14
Самойлова выступила с покаянием
Шоу-бизнес Статьи
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
04:21
В Москве 14 мая ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение