ЦБ планирует ввести до 50 категорий водителей по стажу и возрасту для ОСАГО 

Центробанк планирует провести либерализацию тарифов ОСАГО. Коридор могут расширить на 20% вверх и вниз. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Кроме того, в обязательном автостраховании могут ввести до 50 категорий водителей по стажу и возрасту. От этих параметров будет зависеть стоимость полиса. Для самого рискованного сегмента — молодых водителей — повышающий коэффициент составит до 5%., пишет ТАСС. В качестве дополнительного условия тарификации предлагается также учитывать возраст и модель автомобиля. Сообщения об этом вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.