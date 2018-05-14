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«Все кинулись за кредитами». Южный Урал переживает ипотечный ажиотаж
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«Все кинулись за кредитами». Южный Урал переживает ипотечный ажиотаж 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Южноуральцы стали чаще брать ипотеку. С января по март этого года жителям региона выдали 8,7 тысячи ипотечных жилищных кредитов — это в 1,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года, пишет 74.ru со ссылкой на областное управление Центрального банка России.
«За последние два года прирост по количеству предоставленных ипотечных кредитов является рекордным, — подчеркнул и. о. управляющего региональным отделением ЦБ Олег Молев. — Такая динамика, на наш взгляд, во многом связана с активным рефинансированием кредитов. Жители региона перекредитовывались вслед за снижением банками процентных ставок».
В марте 2018 году средняя процентная ставка на Южном Урале составляла около 9,9% годовых. Год назад условия были менее выгодными — порядка 12% годовых.
В ЦБ отметили, что общая сумма займов в первые три месяца 2018 года выросла на 76,1% и достигла 11,8 миллиарда рублей.
При этом средний размер ипотечного кредита в Челябинской области увеличился почти на 15% — с 1,2 до 1,4 миллиона рублей. Вырос и срок кредитования. Сейчас он составляет порядка 15 лет.
На данный момент долг южноуральцев по ипотечным кредитам превышает 119 миллиардов рублей. При этом за последний квартал сумма просроченной задолженности уменьшилась на 0,9%.
Фото: pxhere.com
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