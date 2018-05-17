Чистая прибыль ВТБ выросла в два раза

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале выросла в 2 раза

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-марте 2018 года составила 55,5 миллиарда рублей, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета второго по активам российского банка.

Расходы ВТБ на резервы за период сократились в 2,2 раза — до 20,7 миллиарда рублей.

Таким образом, показатель прибыли оказался выше консенсус-прогноза РИА Новости , составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что чистая прибыль банка по МСФО в первом квартале увеличится в 1,4 раза, до 39,6 миллиарда рублей. Расходы на резервы по итогам января-марта также оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали их на уровне 31,5 миллиарда рублей.

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ в первом квартале текущего года вырос на 0,6%, розничных — увеличился на 2,6%. По состоянию на 31 марта текущего года кредиты юридическим лицам составили 7,354 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 2,599 триллиона рублей.