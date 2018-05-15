Ещё
Чистая прибыль ВТБ Страхование выросла в 1,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль ВТБ Страхование выросла в 1,5 раза 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В первом квартале 2018 года компания ВТБ Страхование увеличила чистую прибыль до 6,4 млрд рублей (по ОСБУ), что на 45% выше результата за аналогичный период прошлого года. Объем сборов компании за отчетный период составил 22,8 млрд рублей, рост по сравнению с первым кварталом 2017 г. — 43%.
Наибольший прирост (на 61%) продемонстрировали сборы по корпоративному бизнесу, которые составили 5,3 млрд рублей. Сборы в розничном направлении выросли на 38%, до 17,5 млрд рублей.
Общий объем выплат страховой компании составил 2 млрд рублей, что на 5% больше, чем в январе-марте прошлого года. Размер собственных средств на отчетную дату достиг 36 млрд рублей, рост с начала года — 22%.
«Положительных результатов работы в первом квартале удалось достичь за счет сотрудничества с крупными корпоративными клиентами, развития страховых медицинских продуктов, а также за счет банкострахования, которое является одним из драйверов страхового рынка в последние несколько лет. Мы видим для себя хорошие перспективы и на последующие периоды», — прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование Геннадий Гальперин.
АиФ Владимир: последние новости
ВТБ увеличил максимальный срок по кредитам наличными до 7 лет ВТБ снижает ставки автокредитования Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самым дешевым онлайн-обслуживанием
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста834
Европа решила помириться с «Газпромом»25
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку70
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой5
Умер муж Аллегровой67
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение