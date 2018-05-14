Банки объелись деньгами

Российская банковская система купается в деньгах, однако эти средства не идут на поддержку реальной экономики, а мертвым грузом оседают на депозитах Банка России . Кредитование банками предприятий практически не растет, поскольку нынешние процентные ставки неподъемны для малого и среднего бизнеса. Уверенно растет лишь кредитование физических лиц, которым просто некуда деться.

Как сообщил Банк России, структурный профицит ликвидности банковской системы на 10 мая достиг рекордных 4,5 трлн рублей. Устойчивый рост показателя наблюдается со второго полугодия 2017 года, когда рассчитываемый ежедневно профицит стал подниматься выше отметки 1 трлн рублей.

Основной источник денежных излишков — бюджетные средства. При этом наличие структурного профицита означает, что большинство банков уже не нуждаются в привлечении средств у Банка России, а, напротив, имеют все больше свободных денег, которые размещают в различные инструменты ЦБ, как раз и предназначенные для абсорбирования избыточной ликвидности.

По оценкам аналитиков, наличие огромного профицита банковской системы в течение нескольких месяцев является ненормальной ситуацией. Обращение банкиров к низкодоходным инструментам ЦБ говорит о нехватке иных способов заставить деньги работать. Это нехороший сигнал, свидетельствующий о стагнации многих секторов промышленности, за исключением, естественно, сырьевого сектора.

На общем нестабильном фоне не желает расти и уровень межбанковского кредитования. Это связано с низким уровнем доверия между банками, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай , которого цитирует РБК. По его словам, те, кому нужен большой объем ликвидности, берут деньги у Минфина , размещая временно свободные средства бюджета на депозиты. В то же время на рынке остается много банков со структурным дефицитом ликвидности, и это в основном те игроки, которым недоступны депозиты Минфина. Они привлекают ликвидность у ЦБ, а также по двусторонним сделкам РЕПО или своп.

Другой причиной растущего профицита является приток в банковскую систему бюджетных средств в рамках покупки Минфином валюты за счет дополнительных доходов, полученных от высокой цены нефти. Так, в мае Минфин намерен закупить валюты на 322,8 млрд рублей, что станет рекордной суммой с момента вступления в силу нового бюджетного правила. За весь 2018 год, по прогнозам Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета могут составить 2,74 трлн рублей.